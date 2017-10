Une immense vente vintage «secrète» aura lieu ce mois-ci

Il suffit souvent d’un seul objet pour changer le look d’une pièce entière. Un beau bureau, une chaise funky ou bien un vase qui appartenait à votre grand-mère.

Si vous avez envie d’adopter un nouvel accessoire rétro pour redonner un peu d’amour à votre logement, ne ratez surtout pas l’immense bazar vintage qui aura lieu ce mois-ci.

Cette vente quasi secrète a lieu quelques fois par année et attire chaque fois des centaines de curieux qui souhaitent faire l'acquisition de morceaux de vêtements ou d'objets de décoration uniques.

Le 21 octobre prochain, plus de trente vendeurs vintage, rétro et antiques seront réunis à l’église St-Jean-Berchmans dans le quartier Rosemont pour participer à l’une des plus grosses ventes de ce genre en ville.

Pour ceux qui n’ont pas besoin de faire le plein de déco, sachez qu’il y aura également quelques exposants qui vendront des bijoux et vêtements vintage.

Voilà une occasion en or de faire de belles trouvailles à petit prix!

Tous les détails ici.

Église St-Jean-Berchmans

5945, rue Cartier, Montréal.