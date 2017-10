Une question de respect pour Kristopher Letang

Sidney Crosby a suscité des critiques au Canada quand le capitaine des Penguins de Pittsburgh a accepté l’invitation du président américain Donald Trump d’amener la coupe Stanley lors d’une visite à la Maison-Blanche dans les dernières semaines.

Le fin mot de l’histoire, selon Kristopher Letang, c’est que tout le monde a droit à son opinion et que les Penguins ont répondu en tant qu’équipe à l’appel du Président tout en respectant les protestations de différentes équipe sportives contre les inégalités sociales au Sud de la frontière.

«Cette critique, c’est une première pour nous en tant qu’équipe de hockey, a constaté le défenseur québécois, nouveau collaborateur hockey à TVA Sports. On veut clarifier que tout le monde a le choix, les gens ont le droit de protester, on respecte leur décision.

«On respecte le choix des joueurs de s’agenouiller pendant l’hymne national américain mais, nous, notre choix, c’est de respecter l’invitation de la Maison-Blanche. C’est le bâtiment le plus prestigieux des États-Unis. Quand ton président décide de t’inviter, tu dois y aller.»

Électrochoc

Sur le plan hockey, Letang a vécu comme tous les autres joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) un certain choc quand il a vu à quel point le nombre de pénalités appelées pour infractions au cercle des mises en jeu et pour coup de bâton avaient augmenté pendant les matchs préparatoires.

«Mais les arbitres ont trouvé un juste milieu et c’est vraiment appelé pour ce qui est près des mains, dangereux pour les blessures, a-t-il nuancé. C’est toujours plate de manquer des matchs parce que tu as reçu un coup de bâton à un endroit où tu n’étais pas protégé, un doigt fracturé, une opération...

«Ce sont des choses qu’on veut éviter dans la Ligue nationale. C’est déjà assez dur de rester en santé toute l’année...»

Letang, 30 ans, renoue enfin avec le hockey de la LNH après avoir raté les 48 derniers matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires en 2017-2018 à cause d’une blessure au cou. Le Québécois a inscrit cinq buts et 29 aides pour un total de 34 points en 41 matchs.