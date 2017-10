GALLANT, Lauréat



À Montréal, le 1er octobre 2017, à l'âge de 73 ans, est décédé Monsieur Lauréat Gallant.Il laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Matthieu), ses petits-enfants Benjamin et Matthéo, son précieux ami Ghislain, ses frères et ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles se tiendront en l'église Saint-Donat, 6805 rue de Marseille, Montréal, H1N 1M6, le vendredi 6 octobre 2017 à midi suivies de la mise en terre au Repos Saint-François d'Assise.