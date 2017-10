MÉTHOT (née Anderson)

Cécile



Le 19 septembre, à l’âge de 95 ans, cette grande dame nous a quittés. Égale à elle-même, elle est soudainement partie sans tambour ni trompette, dignement et sans souffrance, comme elle le voulait.Elle laisse dans le deuil son époux Laurent Méthot, ses enfants Serge (Sylvie), Sylvain (Francine) et Josée (Martin), ses petits-enfants Geneviève, Dominic, Yannick, Marie-Christine et leurs conjoints, ses cinq arrière-petits-enfants, ses soeurs Simone et Georgette, son frère Terry, beau-frère et belles-soeurs, parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l’église St-Noël Chabanel, 8560, Montée de l’Église, St-François, Laval, le samedi 7 octobre à 11h. La famille y recevra les condoléances dès 9h30.