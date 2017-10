SGROI, Cécile



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès, le 28 septembre 2017, à l'âge de 90 ans, de Mme Cécile Marinelli (Sgroi), épouse bien-aimée de feu Raymond.Cécile a été une employée dévouée de carrière de Bell Canada et avant sa retraite, elle était responsable de plus de 200 employés du service de longue distance et d'informations. Elle adorait son travail et a été admirée par tous pour sa compassion, loyauté et générosité. Après sa retraite, elle est restée en contact pendant de nombreuses années avec ses employés. Cécile était une femme éclairée avec de nombreux talents et excellait dans sa capacité à converser, à réconforter, à inspirer et à motiver sa famille, ses employés et beaucoup d'amis.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs vivants: Hélène, René, Claire et Marcel ainsi que d'innombrables neveux et nièces et leurs enfants.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 octobre 2017 de 18h à 21h à la: