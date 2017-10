VINET (née Duval), Ghislaine



À Montréal, le samedi 30 septembre, est décédée Ghislaine Duval, épouse de Gérard Vinet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Thérèse (Michel), Nathalie (François) et Mélanie, ses petits-enfants Carolyne, Véronyque, Tommy et Nathan, son arrière-petite-fille Ashley, ses 2 soeurs Jeannette (Michel) et Lise, sa tante Claudette (Jean-Guy), ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le mercredi 4 octobre de 18h à 22h, ainsi que dès 10h le lendemain matin. Les funérailles seront célébrées en l’église Ste-Maria-Goretti (16228, Terr. Marie Goretti, P.A.T.), le jeudi 5 octobre à 13h.