PILON, Pierre



À Montréal, le samedi 30 septembre 2017 est décédé, à l'âge de 82 ans, Pierre Pilon.Outre sa conjointe de longue date Denise Rufiange-Pouliot, il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Michel Petit), Claudine (Philippe Des Marais), et Julie (Patric Duclos), ses petits-enfants, Daphnée-Anne, Maxime, Frédéric et Nikolas, ainsi que son frère André (Lise), sa soeur Olive, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis très chers, dont ceux du Centre ÉPIC de l'Institut de Cardiologie de Montréal.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 6 octobre 2017 à compter de 10h00. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h00 en la chapelle du complexe.En guise de sympathie, des dons à la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac seraient grandement appréciés.