À beau mentir qui vient de loin

Pôvre femme naïve que celle qui signait « Femme ambivalente » dans votre édition de ce matin. Mais comment peut-elle encore faire confiance à ce menteur qui empoisonne sa vie ? Un peu de respect pour vous-même, ma chère ! Car vous n’aurez peut-être pas la chance d’ambivaler sur la prochaine rupture qu’il vous réserve quand vous aurez passé de nouveau quelque temps ensemble.

On ne joue pas avec le cœur des gens, encore moins avec le sien, ma chère. Prenez donc le temps de réfléchir sur l’expression bien connue qui va comme suit : « Qui a bu boira ! » Allez-y donc d’une réflexion supplémentaire avant d’accepter les excuses de ce monsieur, car moi je les vois cousues de fil blanc. Levez la tête et envoyez paître cet habile tricheur sans même vous retourner pour écouter ses explications. S’il vous aime vraiment, croyez-moi, il vous reviendra. Mais pour votre propre bien, je lui souhaite d’en trouver vite une autre pour que vous compreniez bien son modus operandi.

Ginette

Comme je le disais plus avant et même si je trouve votre analyse un tantinet radicale, encore plus que celle du précédent interlocuteur, je ne voudrais pas priver cette femme d’une opinion qui diffère de la mienne, au cas où ça puisse lui permettre d’éviter la catastrophe que vous lui prédisez.