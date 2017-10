Acura TLX 2018: un pas dans la bonne direction, mais...

Après des années à se chercher en matière de design, Acura semble enfin sur la bonne voie. La TLX change de look pour 2018, et enfin, on peut dire qu’elle a de la gueule.

Grâce à une nouvelle devanture nettement plus agressive, l’Acura TLX propose enfin un design qui peut finalement se mesurer à celui de ses rivales directes que sont la Mercedes-Benz Classe C, l’Infiniti Q50 et la BMW Série 3, pour ne nommer que celles-là.

Mais au-delà des apparences, l’Acura TLX demeure sensiblement la même berline depuis ses débuts en 2015. Sans flafla, Acura propose un véhicule certes intéressant, mais qui manque toujours cruellement de personnalité quand on le compare avec ses compétiteurs.

Acura TLX 2018

Une version A-Spec qui fait du bien

Visiblement consciente du problème, Acura corrige partiellement la situation en 2018 avec une image pas mal plus envoûtante. Inspirée du concept Precision qu’on avait présenté au Salon de l’Auto de Détroit en 2016, la TLX reçoit une véritable cure de jeunesse. Du moins, en apparence.

La nouvelle version A-Spec permet aussi à Acura d’espérer pouvoir attirer une plus vaste clientèle dans ses concessions. Avec des roues de 19 pouces, des prises d’air latérales, un diffuseur arrière et plusieurs autres détails esthétiques qui donnent à la TLX un peu plus d’attitude.

Acura TLX 2018

Disponible tant avec le modèle à quatre cylindres qu’avec la version à moteur V6, la gamme A-Spec intègre aussi des amortisseurs au réglage plus rigide ainsi qu’une direction électrique ajustée pour être plus ferme et plus directe.

Le modèle que nous avions à l’essai pour une semaine était justement doté de l’ensemble A-Spec, et le comportement routier diffère effectivement de celui des autres versions de la TLX. Sauf que ce ne sont pas seulement les versions A-Spec qui auraient dû bénéficier de cette mise à jour. C’est toute la gamme de la TLX qui en avait besoin.

À l’intérieur, la TLX bénéficie aussi d’une petite mise à jour esthétique qui ne lui fait certainement pas de tort. Malheureusement, Acura ne s’est pas encore débarrassée de ce système d’affichage à deux écrans dont les commandes sont d’une complexité absurde. Plusieurs constructeurs automobiles nous ont déjà prouvé qu’on peut rendre le maniement d’un tel système facile pour l’utilisateur, mais Acura s’entête à offrir l’une des pires interfaces de l’industrie. Il est vraiment temps que ça change.

Au moins, le système en question est désormais compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. C’est toujours bien mieux que rien.

Acura TLX 2018

Deux moteurs, deux configurations

Sur la route, l’Acura TLX n’a pas la vigueur de ses rivales. Du moins, de la majorité d’entre elles. Toutefois, la berline japonaise se démarque par un niveau de confort plus qu’appréciable. L’insonorisation a été revue pour 2018, et ça paraît. Même à haute vitesse, l’habitacle de la TLX est d’une tranquillité déconcertante.

L’Acura TLX demeure une berline qu’on sent lourde, parfois hésitante. Même avec le moteur V6 de 290 chevaux, la transmission automatique à neuf rapports ne semble pas toujours savoir sur quel pied danser, et ça peut devenir énervant.

Dans sa version de base, la TLX continue de faire appel à un moteur à quatre cylindres de 2,4 litres développant 206 chevaux et 182 livres-pied de couple. Avec cette mécanique, Acura a décidé d’y aller avec une transmission différente qui compte un rapport de moins que celle jumelée au V6.

Acura TLX 2018

Les deux mécaniques viennent aussi avec des rouages propres à chacune. Alors que les versions à quatre cylindres sont automatiquement entraînées par les roues avant, toutes les TLX à moteur V6 font plutôt appel à un rouage intégral. Jusqu’à l’an dernier, Acura proposait aussi une version à deux roues motrices avec son moteur V6, mais on a éliminé cette possibilité pour 2018. Pas assez de demande, faut croire.

Acura se rattrape toutefois en rendant son groupe technologique AcuraWatch offert de série sur toutes les versions de la TLX. Avec des systèmes d’aide à la conduite comme l’alerte de collision frontale, l’aide au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d’urgence automatique, AcuraWatch rehausse assurément la sécurité à bord. Et la démocratisation de son utilisation ne peut qu’être accueillie qu’avec les bras ouverts.

Acura TLX 2018

En comparaison avec une BMW Série 3 ou même une Mercedes-Benz Classe C, la TLX conserve tout de même des lacunes difficiles à justifier, principalement en matière de comportement routier. Heureusement, son confort au-dessus de la moyenne et son prix très agressif nous permettent de le lui pardonner, du moins partiellement.

À un prix de départ de 35 990$, la TLX peut effectivement être tentante. Même avec le moteur V6 et le rouage intégral, la facture de 40 990$ demeure bien en-deçà du prix de départ de la Mercedes-Benz Classe C ou d’une BMW Série 3.

Si la TLX ne réussit pas à vous prendre par les sentiments, peut-être réussira-t-elle au moins à charmer votre portefeuille.

Acura TLX 2018

Fiche technique

Nom: Acura TLX 2018

Prix de base: 35 990$

Version à l’essai: Tech A-Spec SH-AWD

Prix du modèle à l’essai: 47 390$

Configuration : Véhicule à deux ou quatre roues motrices avec motorisation à l’avant

Moteur de base: Moteur à quatre cylindres i-VTEC de 2,4 litres

Transmission: Automatique à 8 rapports

Puissance/couple: 206 ch/ 182 lb-pi

Consommation d’essence annoncée (FWD): 10,0 L/100 km (ville), 7,1 L/100 km (route)

Moteur optionnel: Moteur à six cylindres i-VTEC de 3,5 litres

Transmission: Automatique à 9 rapports

Puissance/couple: 290 ch/ 267 lb-pi

Consommation d’essence annoncée (AWD): 11,4 L/100 km (ville), 7,7 L/100 km (route)



Garantie de base: 4 ans/80 000 km

Concurrence: BMW Série 3, Mercedes-Benz Classe C, Infiniti Q50, Cadillac ATS

Appréciation (sur 10)

Consommation d’essence: 7

Équipements : 7

Prix : 8

Style : 8

Confort (à l’avant) : 8

Confort (à l’arrière) : 6

Tenue de route : 7

Performance : 8

Espace de rangement : 8

Note globale: 7

Forces

Système de sécurité AcuraWatch offert de série

Excellente insonorisation

Prix compétitif

Faiblesses

Pas de rouage intégral avec le moteur à 4 cylindres

Système d’infodivertissement désolant

Comportement routier quelconque