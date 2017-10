Astuces pour gérer ses courriels

Valérie Cordier-Chemarin - 37e AVENUE

Chaque jour, au bureau, c’est le même combat : les courriels affluent et brisent votre concentration sur la tâche en cours. Voici quelques astuces pour remédier à ces coupures incessantes tout en réussissant à traiter chaque courriel.

Désactivez la notification automatique des messages

Lorsqu’on reçoit une notification indiquant l’arrivée d’un nouveau courriel, le premier réflexe est souvent d’ouvrir le message pour vérifier s’il est urgent. Or, interrompre la tâche en cours, ne serait-ce que quelques secondes, nuit à la productivité. En effet, 15 minutes de concentration sont nécessaires pour redevenir efficace après une interruption.

Consacrez des plages horaires aux courriels

Chaque jour, planifiez dans votre agenda quatre ou cinq plages horaires pour la lecture et le traitement des courriels. Évitez de consulter vos messages dès votre arrivée au bureau : les courriels urgents ne feraient qu’augmenter votre stress en ce début de journée. Commencez par les tâches à faire sur votre liste, et en milieu de matinée, jetez un œil à votre boîte de réception. Ainsi, vous aurez avancé dans le travail prévu pour la journée et vous pourrez consacrer du temps aux urgences, sans prendre de retard.

Priorisez les dossiers en cours

Toutes les boîtes de réception offrent l’option de créer des filtres. Classez automatiquement vos courriels en fonction des libellés et ne consultez que ceux concernant vos dossiers en cours. Vous pourrez consacrer du temps au reste de vos courriels pendant une période creuse.

Rédigez des réponses courtes

Vos interlocuteurs croulent eux aussi sous une tonne de courriels. Facilitez-vous la tâche en composant des messages courts. Aller à l’essentiel fera avancer le dossier tout en vous faisant gagner du temps.

Ne vous laissez plus submerger par vos courriels. N’oubliez pas, vous avez été embauché pour accomplir certaines tâches, pas pour ouvrir des courriels à longueur de journée !