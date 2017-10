Aux portes de la LNH

Vitalii Abramov

De retour dans la LHJMQ après un bon camp à Columbus, le petit magicien russe est déçu. Bourré de talent et rapide sur patins, il n’a plus rien à prouver dans le circuit junior disent les dépisteurs qui ont vu ses tours de magie. Il a tout raflé à ses deux saisons. En 2016, il avait été nommé recrue de l’année, alors qu’en 2017 il a reçu les honneurs du joueur le plus utile en étant le champion marqueur en vertu de ses 104 points. Il lorgnait l’Europe avant de revenir chez les juniors. Fortement convoité, il ne restera pas à Gatineau bien longtemps.