Victime d’intimidation quand elle était plus jeune, Stéphanie St-Jean est aujourd’hui bien dans sa peau. Et elle espère inspirer les autres femmes en prenant part à la nouvelle campagne de promotion pour la marque de vêtements taille plus Addition Elle.

« Au primaire, je me suis fait bardasser un peu à cause de mon physique. J’avais des lunettes et j’étais grassette. C’était un bout rough de ma vie, à cause de cette expérience », raconte la chanteuse, croisée au lancement du nouvel album de Pierre Lapointe, au Salon urbain de la Place des arts.

« La société est en train de grandir. La Voix et Addition Elle ont fait en sorte que je me regarde dans un miroir et je tripe encore plus qu’avant », ajoute la grande gagnante de la quatrième saison de La Voix.