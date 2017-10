Bombardier: l’Oncle Sam impose, Couillard menace

Le protectionnisme américain: des droits de 220% imposés

Ben voyons donc, ce n’est pas Justin Trudeau et encore moins Philippe Couillard qui vont changer la nature protectionniste des États-Unis qu’ils affichent depuis toujours et qu’ils imposent à leurs «partenaires» et «alliés». Et avec Donald Trump au pouvoir, le protectionnisme américain n’ira pas en s’estompant, loin de là.

Dans le cas de Bombardier, on ne peut pas condamner totalement les États-Unis d’imposer des droits compensateurs de 220% aux avions CSeries de Bombardier qui a joui d’un déluge de subventions de nos gouvernements, et plus particulièrement de Québec. Oui, tous les pays subventionnent leurs entreprises et leurs industries, mais il y a toutefois une limite. Boeing reçoit de l’aide gouvernementale, mais peut-être pas autant que Bombardier.

Bombardier vivote depuis toujours

Le problème fondamental et structurel de Bombardier est le manque de compétence flagrant depuis toujours, elle qui est une pure création de l’État fédéral et provincial. Se lancer comme ça dans le domaine de l’aviation et du ferroviaire, où la concurrence internationale est féroce, ce n’est pas comme fabriquer des motoneiges. Bombardier n’a jamais été en mesure de compétitionner à l’international sans les gros apports gouvernementaux. Même face à des joueurs moyens, Bombardier se fait damer le pion : «Avions régionaux : Bombardier se fait solidement doubler par Embraer (Brésil) et ATR (Europe).» (Le Devoir, 29 juillet 2011). Déjà en 2008, les Américains se posaient des questions. Ça ne date donc pas d’aujourd’hui : «Washington a la CSeries à l’oeil» (Le Devoir, 12 août 2008). Le gouvernement du Québec et Bombardier ont essayé d’inciter des firmes étrangères à investir dans le canard boiteux qu’est Bombardier, mais sans succès. C’est là que le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt ont dû sortir le chéquier, faute de trouver des partenaires sérieux.

Et les gros gagnants sont ...

Les gros gagnants de l’aventure Bombardier furent la famille Beaudoin-Bombardier (qui est devenue milliardaire grâce à des fonds publics et à nos instruments collectifs comme Canadair), aux dirigeants et aux administrateurs qui s’en sont mis plein les poches comme récemment l’ex-président de Bell Canada, Jean Monty, et l’ancien premier ministre libéral du Québec, Daniel Johnson : «Johnson et Monty ont droit à 2 millions$ de Bombardier» (Le Journal de Montréal, 4 avril 2017). Payant de siéger, sur notre bras, sur le conseil d’administration de Bombardier quelques fois par année. Qu’en dites-vous? Alors que le bateau coule, la famille Beaudoin-Bombardier se lance dans les cimenteries McInnis, toujours avec notre argent pigé dans nos poches. Très brillant.

Justin Trudeau qui fait une montée de lait

Il fallait être bien naïf de croire que les menaces de Justin feraient peur au gouvernement américain et à Donald Trump, qui milite très fort pour le «Buy American» et «Make America great again». Il l’a dit : «America first» et ensuite les autres pour ce qu’il reste : «Trudeau lève le ton face à Boeing. Le Canada n’achètera pas du géant américain si Bombardier est puni» (Le Journal de Montréal, 19 septembre 2017). Et Bombardier a été puni. L’embauche à gros prix par Justin de Brian Mulroney, l’ami de Trump, n’a pas changé grand-chose.

Et la fusion Alstom-Siemens n’aidera pas

Encore une fois, Bombardier se retrouve penaud, l’allemande ferroviaire Siemens a préféré fusionner avec la française Alstom Transport laissant en plan Bombardier Transport avec qui des discussions avaient été entamées. Ça n’augure rien de bon pour le placement de la Caisse de dépôt qui possède 30% des actions émises achetées en 2015 au prix d’ami de 2 milliards de dollars. Et qu’adviendra-t-il du milliard trois cents millions de dollars investis, avec notre argent, dans la co-entreprise CSeries par le gouvernement libéral du Québec pour une participation de 49,5%? Pensez-vous vraiment qu’un jour Bombardier va rembourser le prêt sans intérêt de 372,5 millions$ consenti par le gouvernement fédéral? Si oui, il faudra compter sur un miracle.

Le Brésil aussi porte plainte à l’OMC

Ah ben zut, en plus de Boeing et des États-Unis à se poser de sérieuses questions sur toute l’aide gouvernementale consentie à Bombardier sous toutes ses formes, il y a aussi Embraer et le Brésil à se plaindre à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) : «Le Brésil veut qu’un panel de l’OMC se penche sur l’aide accordée à Bombardier» (Radio-Canada, 18 août 2017). Qui sera le prochain à vouloir sanctionner Bombardier?

Le sauveur n’y peut rien

«Le gouvernement (libéral) a sauvé le Québec, selon Couillard» (Le Journal de Montréal, 7 décembre 2016). Ben oui, Philippe Couillard vient de s’apercevoir qu’en dehors du territoire du Québec, le sauveur autoproclamé n’en mène pas large et fait même preuve d’une dangereuse naïveté dans nos négociations commerciales et sociales avec les pays étrangers. Sabrer lâchement dans programmes sociaux et tarifer ceux qui restent, c’est trop facile pour un gouvernement qui a l’appui indéfectible du patronat.

S’en prendre aux syndicats, aux assistés sociaux, aux municipalités, aux malades, aux étudiants, aux écologistes, etc. est plus facile que de se frotter aux States et à Donald Trump, hein!

La nomination de Raymond Bachand est de la rigolade

Idem pour l’ex-ministre libéral des Finances, Raymond Bachand, devenu lobbyiste, nommé à 400$ l’heure, même s’il n’a pas l’expérience voulue, à titre de négociateur en chef pour le Québec dans les négociations actuelles de l’ALENA avec nos voisins du sud : «Raymond Bachand à la rescousse des intérêts économiques du Québec» (Agence QMI, 13 février 2017). Je ne sais pas vous autres, mais moi je ne crois pas pantoute que c’est avec Raymond Bachand qu’on va sauver le Québec d’une autre défaite ou capitulation humiliante face aux États-Unis. Philippe Couillard pense-t-il vraiment que c’est en envoyant un pee-wee au front que l’on va pouvoir défendre bec et ongle nos services publics, notre culture et nos instruments collectifs? Au contraire, je ne fais pas confiance à Raymond Bachand pour protéger nos programmes sociaux, nos sociétés publiques et notre culture, lui qui en politique a toujours été un farouche partisan du moins d’État et de plus de privés et qui, depuis son départ de la politique, a toujours travaillé pour le privé.

Couillard rêve en couleur

Je me pose des questions sur le jugement et la volonté d’un individu qui pense que la visite de Donald Trump effectuée en 2017 au Moyen-Orient permettra de rétablir la paix entre Israël et la Palestine. Il a été témoin sur le terrain de ce «momentum» et de ce «happening» : «La visite de Trump crée de l’espoir, dit Couillard» (Le Journal de Montréal, 22 mai 2017).

Et poursuivant dans son élan d’illumination : «Bois d’œuvre. Couillard lance un appel à la bonne foi des États-Unis.» (Le Journal de Montréal, 15 juin 2016). Est-ce que Philippe a vu ce qui s’est produit lors des dernières négociations de 2006 avec les States sur le bois d’œuvre où, à ce moment, notre représentant en chef était le fabuleux Pierre-Marc Johnson? Et qui, après s’être écrasé, a tout simplement dit : «Bois d’œuvre : c’est la loi du plus fort qui l’emporte» et aussi : «Une entente rabotée vaut mieux que rien» (Le Journal de Montréal, 29 avril 2006 et Les Affaires, 26 août 2006). Si les libéraux entament les pourparlers avec nos amis américains sur le bois d’œuvre en postulant leur «bonne foi», ça va pas bien pantoute pour nous : «Philippe Couillard croit à un accord sur le bois d’œuvre» (Journal de Montréal, 29 août 2017). Ben oui, il va en avoir une entente sur le bois d’œuvre comme il en a eu une pour Bombardier.

Répliquer au «Buy America»

J’espère que Philippe Couillard commence un peu à se réveiller sur la véritable nature protectionniste des États-Unis afin que le Québec, lui aussi, fasse appel en priorité aux entreprises du Québec pour le train de la Caisse de dépôt, les produits de Bombardier et autres projets d’infrastructures majeurs. Il doit changer d’idée et donner préséance aux firmes québécoises comme le font les États-Unis et les pays européens : «Contenu local en infrastructures. Couillard fait la sourde oreille» (Le Journal de Montréal, 29 août 2017).

Une drôle pour terminer

«Boeing contre Bombardier. Couillard adopte une rhétorique guerrière» (Le Devoir, 28 septembre 2017). Plus fougueux le monsieur à défendre le B.S. corporatif que nos programmes sociaux, la SAQ et Hydro-Québec qu’il siphonne afin d’alimenter Bombardier et ses actionnaires. «Les Québécois doivent continuer «d’aimer» Bombardier, dit Couillard» (Le Journal de Montréal, 10 mai 2017). Continuer à l’aimer dans le sens de continuer à perpète à payer. Avez-vous déjà entendu Philippe s’exclamer : «Faut continuer à aimer la SAQ, Hydro-Québec, nos écoles, nos garderies et nos hôpitaux»? Ben non jamais, le PLQ a en sainte horreur nos services et nos instruments publics. Il préfère le privé largement subventionné. Privé dans le sens qu’il ne peut se priver de l’argent des contribuables.