Comment le courriel influence-t-il votre travail ?

Audrey Neveu - 37e AVENUE

Ils envahissent votre boîte de messagerie et vous font perdre un temps fou. Pourtant, on y est complètement accro. Les courriels ont profondément changé les habitudes au travail. Portrait de cinq comportements issus de cette révolution technologique.

1. Une surcharge réelle

Vos collègues n’en finissent plus de se renvoyer la balle sur le dernier dossier épineux, et les entreprises inondent votre boîte de courriels d’offres et de promotions. Une étude de Yahoo! et de l’Information Sciences Institute de l’Université de Caroline du Sud a démontré qu’une personne ne répondra qu’à 5 % de ses messages si sa boîte de messagerie est surchargée, alors qu’elle répondra à 25 % dans une boîte peu achalandée. Pour plus de productivité, optez pour la parcimonie !

2. Le téléphone, « trop » accessible

Il vibre dans notre poche et on le dégaine instantanément. Sur notre cellulaire, le temps moyen de réponse à un courriel est radicalement plus rapide : 28 minutes à peine, contre 57 minutes sur une tablette et 62 minutes sur un ordinateur. La petitesse de l’écran force aussi des échanges plus courts : 20 mots en moyenne sur téléphone, contre 27 mots sur tablette et 60 mots sur ordinateur.

Avec un téléphone intelligent en main, non seulement on répond plus vite, mais on travaille davantage. Un tiers des utilisateurs d’Internet, du courriel et du cellulaire se sentent obligés de travailler davantage, selon le Pew Research Center.

3. Un substitut parfois inefficace

Le courriel a tendance à remplacer et à étirer une conversation qui durerait 5 à 10 minutes en personne, tout au plus. Shayne Hughes, directeur général de l’entreprise Learning as Leadership, a banni les courriels de sa firme de

consultation en ressources humaines durant une semaine. Surprise ! Après la panique initiale, la productivité était à son zénith chez tous les employés. Le bon vieux téléphone et le tête-à-tête permettent d’aller droit au but et d’y penser à deux fois avant de faire une requête. Difficile de se passer du courriel, toutefois : 78 % des employés de bureau sondés le considèrent comme « très important » pour leur travail, selon le Pew Research Center.

4. La facilité à portée de main

Lorsqu’on répond à un courriel qui ne nécessite qu’une courte réponse peu compliquée, on ressent immédiatement un faux sentiment d’accomplissement. Au contraire, devant un message qui demande temps et réflexion, on fuit à la recherche d’une tâche plus facile dans notre boîte de réception. Non seulement le courriel encourage la paresse intellectuelle, mais il peut engendrer de la procrastination. Qui a envie de détailler ses stratégies de vente du prochain trimestre par courriel à 15 h 45 ?

5. Des priorités oubliées

Les travailleurs passent en moyenne 28 % de leur journée à gérer leurs courriels, selon une étude du McKinsey Global Institute et d’International Data Corporation. Tout ce temps consacré aux messages distrait l’employé des tâches liées à son véritable travail (39 % du temps). Il en résulte un mauvais classement de la priorité des tâches et ultimement, moins d’avancement et d’innovation pour le travailleur et l’entreprise. Une situation lourde de conséquences !