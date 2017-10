DEMERS, Shirley née Pilon



De Saint-Jacques-le-Mineur, est décédée le 29 septembre 2017, Mme Shirley Pilon à l’âge de 78 ans, épouse de feu Jean-Paul Demers et mère de feu Sylvain Demers.Elle laisse dans le deuil sa fille Carole, ses petits-enfants Daniel, Caroline, David (Stéphanie) et Olivier, ses arrière-petits-enfants Samuel, William, Emy, sa soeur Viola, ses frères Jean-Louis et Raymond, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon:ST-CONSTANT, QCTél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille accueillera parents et amis le vendredi 6 octobre 2017 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 ainsi que le samedi 7 octobre 2017 dès 9h00.Les funérailles auront lieu en l’église de St-Constant le samedi 7 octobre à 11h00 suivies de l’inhu- mation au Cimetière de St-Jacques-le-Mineur.