DOUCET, Gisèle



À Montréal, le samedi 30 septembre 2017 est décédée, à l'âge de 76 ans, Mme Gisèle Doucet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis Galipeau (Jacinthe Bernèche) et Sophie Galipeau (Jafar Arghavani), ses petits-enfants Caroline et Arman, ses frères et soeurs Angèle, Pâquerette, Rita, Louisette, Paulette et Lévis, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 5 octobre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que vendredi matin dès 8h30.Les funérailles seront célébrées le vendredi 6 octobre 2017, à 10h30 en l'église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire, située au 388 Chemin des Anglais à Mascouche, suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse.