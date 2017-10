Enfin une tête d’affiche

Il y a longtemps qu’on n’avait pas vu pareil engouement pour un joueur québécois du Canadien. Avant même d’avoir disputé ne serait-ce qu’un match préparatoire, Jonathan Drouin est devenu la coqueluche des amateurs.

Au cours de l’été, chaque sortie publique de l’athlète de 22 ans a été accompagnée d’un bain de foule digne de ceux des grandes vedettes de Hollywood. Sa présence à la Coupe Rogers de tennis a fait déplacer un grand nombre de partisans du Canadien.

Il faut probablement remonter au camp d’entraînement de la saison 2005-2006 pour retrouver pareil enthousiasme à l’endroit d’un nouveau venu ayant grandi dans la cour du Tricolore.

Qui ne se souvient pas des « Gui ! Gui ! Gui ! », scandés par les milliers de spectateurs chaque fois que Guillaume Latendresse touchait au disque ? L’athlète de 18 ans, sélectionné au deuxième tour du repêchage quelques mois plus tôt, était rapidement devenu le favori de la foule. Pourtant, on n’était qu’à l’étape des rencontres préparatoires.

Un mauvais casting et la pression de devoir réussir auront finalement eu raison de lui quatre ans plus tard.

D’ailleurs, cette fameuse pression censée écraser la majorité des hockeyeurs de la Belle Province qui revêtent l’uniforme bleu-blanc-rouge ne semble pas, pour l’instant du moins, importuner Drouin.

Son association avec le CHUM est un bel exemple de son implication dans la communauté. Un athlète qui veut s’effacer n’y va pas d’un geste aussi remarquable.

Le défilé des joueurs de soutien

Pierre-Alexandre Parenteau, Mathieu Darche, Michaël Bournival, Louis Leblanc, Maxim Lapierre, Steve Bégin. Au cours des 12 dernières années, la plupart des attaquants québécois qu’a alignés le Tricolore ont occupé des rôles de soutien.

Ceux de Daniel Brière et d’Alex Tanguay auraient pu être plus importants, mais ni l’un ni l’autre n’était au sommet de son art lors de son court séjour à Montréal. À 35 ans, les meilleures saisons de Brière étaient derrière lui, alors que l’éphémère passage de Tanguay fut ponctué de blessures.

En termes de talent brut, Mike Ribeiro est sans doute celui qui se rapproche le plus de Drouin. Toutefois, un rythme de vie inadéquat hors de la patinoire a forcé Bob Gainey à couper les ponts avec lui avant qu’il n’atteigne son plein potentiel. Il ne faut pas oublier qu’à Dallas, il a connu des saisons de 83, 78 et 71 points.

Seuls Alex Kovalev (84), Saku Koivu (75 et 71) et Mark Recchi (74) sont parvenus à connaître une saison aussi prolifique chez le Canadien, au cours des 20 dernières années.

L’ère Damphousse

Ce qui nous amène aux Vincent Damphousse et Pierre Turgeon des années 1990. En plus d’avoir été les deux derniers capitaines québécois de l’équipe, ils sont les derniers à s’être approchés du plateau des 100 points en une campagne. Damphousse a vu le compteur s’arrêter à 97 en 1992-1993 et à 94 en 1995-1996.

Quant à Turgeon, il a récolté 96 points en 1995-1996, la meilleure de ses deux saisons à Montréal. Pas mal pour un centre qu’on voulait s’entêter à faire jouer dans le troisième trio.

On ne parle même pas du dernier marqueur de 50 buts de l’équipe : Stéphane Richer, auteur de 51 buts en 1989-1990.

Oui, ça fait une mèche que le Canadien n’a pas misé sur un Québécois de la trempe de Drouin. L’Huberdois apparaît comme un surdoué, mais avant de placer les attentes trop élevées en lui, ne perdons pas de vue qu’il s’agit seulement de sa troisième saison complète dans la LNH.

Les Québécois chez le Tricolore

Dernier champion buteur de l’équipe

► Yanic Perreault, 27 buts, 2001-2002

Dernier marqueur de 50 buts

► *Stéphane Richer, 51 buts, 1989-1990

Dernier marqueur de 40 buts

► *Vincent Damphousse, 40 buts, 1993-1994

Dernier marqueur de 30 buts

► Vincent Damphousse, 38 buts, 1995-1996

► Pierre Turgeon, 38 buts, 1995-1996

Dernier marqueur de 25 buts

► Yanic Perreault, 27 buts, 2001-2002

Dernier marqueur de 20 buts

► Mike Ribeiro, 20 buts, 2003-2004

Dernier champion pointeur de l’équipe

► Mike Ribeiro, 65 points, 2003-2004

Dernier marqueur de 90 points

► *Pierre Turgeon, 96 points, 1995-1996

► *Vincent Damphousse, 94 points, 1995-1996

Dernier marqueur de 80 points

► Vincent Damphousse, 81 points, 1996-1997

Dernier marqueur de 70 points

► Vincent Damphousse, 81 points, 1996-1997

Dernier marqueur de 60 points

► David Desharnais, 60 points, 2011-2012

*Également le dernier de l’équipe à avoir atteint ce plateau