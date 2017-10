LEBRUN, Raymond



À Laval, le samedi 30 septembre 2017 est décédé, à l'âge de 85 ans, Raymond Lebrun, époux de Lise Descheneaux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Dominique et François (Josée), ses petits-enfants Alexandre et Julie, leur mère Diane, ses frères Claude (Monique) et Denis (Francine), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 6 octobre 2017 à compter de 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.