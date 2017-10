Fraude: Equifax Canada révise le nombre de Canadiens touchés

TORONTO – Seulement 8000 consommateurs canadiens pourraient être concernés par le vol de données qui a affecté l’agence d’évaluation de crédit Equifax.

Initialement, Equifax Canada avait fait savoir que près de 100 000 Canadiens pouvaient être touchés par la cyberattaque. Il s’agissait d’un chiffre préliminaire.

«Comme nous l’avons précédemment annoncé, la brèche est contenue et Equifax a retenu les services d’une firme renommée en cybersécurité pour mener une enquête judiciaire exhaustive et l’aider à identifier les Canadiens potentiellement en cause. L’enquête est maintenant complétée et nous sommes à l’étape finale de la vérification de l’identité des Canadiens qui sont en cause», lit-on dans un communiqué.

Des lettres seront envoyées aux personnes concernées et comprendront «de l’information détaillée sur les services de surveillance de crédit et de protection contre le vol d’identité» offert gratuitement par Equifax.

La brèche avait été découverte le 29 juillet dernier et la compagnie dit avoir agi immédiatement pour la colmater, même si elle ne l’a annoncé publiquement qu’en septembre. Rappelons qu’Equifax avait présenté ses excuses aux Canadiens touchés.