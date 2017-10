S’ils en étaient capables, et rien n’est encore impossible, nos gouvernements nous imposeraient une taxe sur la grippe, le vent ou les relations sexuelles. Au Danemark, depuis 2011, il y a une taxe sur l’huile et le beurre afin d’inciter les gens à manger plus sainement. En Allemagne, la ville d’Essen a créé l’impôt bronzage. Les propriétaires de solarium doivent verser mensuellement vingt euros par appareil.

Mais s’il fallait que Denis Coderre tombe sur l’article d’Isabelle Bourgeois « Fiscalité : les impôts et les taxes les plus absurdes », les Montréalais seraient cuits, faits à l’os. Une taxe sur les nids de poule. En Allemagne encore, les autorités du village de Niederzimmern (pas obligé de le prononcer à haute voix) vendent les nids de poule à leurs contribuables. Cinquante euros chacun et, en échange, les payeux ont droit à une plaque commémorative en bordure du tronçon routier lorsque les travaux de réfection sont complétés. Fin du déficit à Montréal.

Mme Bourgeois, une journaliste spécialiste sur la vie socio-économique en Allemagne, relate que la ville de Thuringe impose une taxe sur les chiens. La municipalité de Cologne prélève une taxe de lit. Cinq pour cent sur les nuitées à l’hôtel. Autour des matelas, cette ville a vraiment trouvé un endroit payant et oublié parce que, depuis 2003, elle prélève aussi un impôt de cinq euros par jour à toutes les prostituées.

Pourquoi pas une taxe sur les yeux bleus, les journées ensoleillées ou les tatouages chinois ?

Pas chanceux. Je me suis stationné en dessous d’une contravention.

« Chérie, je prends un verre au bar avec des copains. Si je ne suis pas rentré dans 30 minutes, relis ce message. »

« Oublie ton passé, qu’il soit simple ou composé. Participe à ton présent pour que ton futur soit plus que parfait. »

Nathalie Hame dit que le problème, au Moyen-Orient, c’est qu’ils ont mis la charia avant l’hébreu.

Mariage célébré à la boutique de marijuana : « Je vous déclare mari et fume. »

Je suis en rappel panache.