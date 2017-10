Jagr aurait pu aider le CH

Le Canadien aurait-il dû tenter sa chance avec Jaromir Jagr ? J’aurais répondu par la négative si les composantes de son personnel offensif permettaient de croire en une nette amélioration par rapport à la saison dernière. Mais dans la situation actuelle, je me dis que le jeu aurait pu en valoir la chandelle.

Il y a d’abord le prix.

À un minimum d’un million, tout au plus deux millions avec des bonis de performance, les demandes acceptées par Jagr chez les Flames de Calgary auraient pesé peu sur la masse salariale du Tricolore.

Marc Bergevin aurait eu encore plus de 6,4 millions $ à sa disposition.

Rien à donner pour Duchene

Certains diront que Bergevin fait bien de garder les 8,4 millions qu’il lui reste dans son budget. Tout d’un coup qu’une occasion se présenterait, font-ils valoir.

Or, Bergevin affirme lui-même que les bons joueurs ne sont pas disponibles.

Qu’aurait-il à donner aussi si Joe Sakic exauçait le désir de Matt Duchene d’être échangé ?

Le directeur général de l’Avalanche ne fera pas de fleurs à Duchene. Il voudra sans doute un ou deux joueurs capables d’aider son équipe dans l’immédiat. On le dit à la recherche de défenseurs, mais Bergevin a cédé tout ce qu’il avait à donner comme jeunes arrières, que ce soit P.K. Subban, Mikhaïl Sergachev ou Nathan Beaulieu.

On peut souligner, d’autre part, que Jagr a connu une baisse de régime d’une vingtaine de points l’an dernier, avec les Panthers de la Floride. Or, il faut tenir compte du fait que Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov ont tous deux manqué à l’appel un bon moment en raison de blessures, ce qui ne fut pas de nature à l’aider.

Il a tout de même amassé 46 points, ce qui l’aurait placé au troisième rang chez les marqueurs du Canadien. De plus, il a inscrit la moitié de ses 16 buts en supériorité numérique.

Le Gordie Howe du 21e siècle

À 45 ans, Jagr n’a évidemment plus les jambes qu’il avait à 20 ou 30 ans. Par contre, il est en meilleure condition physique qu’il ne l’était à ses dernières années avec les Rangers de New York, il y a une dizaine d’années.

Il s’est refait une forme et s’est réconcilié avec son sport durant ses trois années dans la KHL. Il passe la majeure partie de ses journées au gymnase. Il n’a raté que 22 matchs en six ans depuis son retour dans la Ligue nationale en 2011.

Le hockey est tout ce qu’il sait faire dans la vie et il prend les moyens pour pratiquer son métier le plus longtemps possible.

Il ne le fait pas pour l’argent. Avec des gains en carrière totalisant plus de 88 millions dans la Ligue nationale et ce qu’il a empoché en Russie, il craint plus la fin du monde que les fins de mois.

Jagr est en quelque sorte le Gordie Howe du 21e siècle. Il est un phénomène. Il aurait pu être de bon conseil pour quelques joueurs du Canadien, nommément Alex Galchenyuk, qui jouera son avenir à Montréal cette saison. Jonathan Drouin aurait pu lui aussi profiter de son expérience.

À Calgary, Jagr servira d’exemple aux jeunes Johnny Gaudreau, Sean Monahan, Matthew Tkachuk et Sam Bennett.

Manque de lustre

Le Canadien lui a-t-il fait une offre ?

Dieu le sait et le diable s’en doute.

Jagr demandait probablement plus à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, en juillet. Il a réduit ses exigences avec le temps.

Un million de dollars, c’est le salaire que touchera Ales Hemsky, un pari peu risqué pris par Bergevin. Cadet de Jagr de 12 ans, sa carrière fonctionne cependant au ralenti depuis bon nombre d’années.

Il n’est plus le joueur qui avait connu des saisons de 77, 53, 61 et 66 points avec les Oilers d’Edmonton, entre les saisons 2005-2006 et 2008-2009. Les blessures l’ont ralenti.

Nous verrons ce qu’il lui reste dans le corps.

N’empêche qu’il aurait été plaisant de voir Jagr avec le Canadien, même si on aurait tous aimé que ça arrive dans ses meilleures années. Ça aurait donné un peu de lustre à cette équipe qui en a bien besoin.