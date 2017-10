Je sors, je reste

JE SORS :

- OPÉRA

The Phantom of the Opera

Photo courtoisie

L’impressionnante nouvelle production The Phantom of the Opera de Cameron Mackintosh a lancé une tournée en Amérique du Nord et s’arrête à Montréal. Les critiques américaines sont élogieuses. Rappelons qu’il s’agit d’une adaptation du roman classique Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux, où un individu masqué se cache dans les catacombes de l’Opéra de Paris et tombe follement amoureux d’une jeune soprano. *Ce soir à 20h à la Salle Wilfrid-Pelletier – Place des Arts

- FESTIVAL

Festival du Nouveau Cinéma – Blade Runner 2049

Photo courtoisie

Le coup d’envoi est lancé pour la 46e édition du Festival du Nouveau Cinéma. Ce soir, le long métrage Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve, sera présenté en grande première. Jusqu’au 15 octobre, les cinéphiles montréalais sont invités à consulter la programmation riche en films d’ici et d’ailleurs, où les œuvres du septième art seront projetés dans plusieurs salles de la métropole. * Aujourd’hui à 18h30 au Théâtre Maisonneuve- Place des Arts

- HUMOUR

Greta, gardienne de prison

Photo courtoisie

Qui est Greta, gardienne de prison? C’est une Québécoise d’origine belge, qui n’a pas peur ni des grimaces, ni des gaffes et ni du ridicule pour exprimer son humour. Décrite comme la nouvelle Funès au féminin, elle vous fera passer tout un quart d’heure dans son univers de prison pour femmes. * Ce soir à 20h à la Comédie de Montréal

- SPORT

Championnat du monde gymnastique artistique

Photo courtoisie

Décidément, il s’en passe des choses en ville, pour souligner le 50e anniversaire de l’Expo 67 et le 375e de Montréal. Pour faire les choses en grand, le Stade olympique reçoit le Championnat du monde gymnastique artistique, qui accueille plus de 600 gymnastes de 80 pays différents. Cet événement sportif d’envergure internationale n’attend que les foules! *Aaujourd’hui à 14h30 au Stade olympique

- ART VISUEL

Bombay Sapphire Artisan Series

Photo courtoisie

Pour découvrir les artistes visuels émergents de Montréal, rendez-vous à la huitième édition du concours Bombay Sapphire Artisan Series. L’événement permet aux créateurs de s’offrir une place de choix dans le monde de l’art en exposant leurs œuvres dans plusieurs galeries en Amérique du Nord. Faites la découverte de ces peintures, sculptures, photos et bien d’autres, tout en sirotant un cocktail de Bombay Sapphire. À noter que l’admission est gratuite. *Ce soir à 18h00 à la Galerie Duran Mashaal

JE RESTE

- LIVRE

Gourganes

Photo courtoisie

La nouvelle auteure Alexandra Gilbert se sert de sa propre expérience, lorsqu’elle travaillait en Afghanistan, pour raconter l’histoire d’une fille, élevée dans un village au Québec, par une mère trop couveuse. Un jour, elle planifie sa fuite, loin des siens, pour se rendre dans un pays de conflits, où la guerre est maître. C’est avec poésie et réalisme que l’écrivaine parvient à toucher des sujets touchants et délicats. *Sortie en librairie le 27 septembre

- DVD

Pirate des Caraïbes : Les morts ne racontent pas d’histoires

Photo courtoisie

Le Capitaine Jack Sparrow est de retour pour une dernière aventure des Pirates des Caraïbes. Abusé par l’alcool et sans équipage, Jack est sollicité par Henry Turner qui désire délivrer son père Will du navire hollandais volant. Puis, l’équipe du diabolique Capitaine Salazar se met à ses trousses, pour retrouver leur forme humaine et se venger de lui. *Sortie le 3 octobre

- TÉLÉ

MISE À NU

Photo courtoisie

La nouvelle série documentaire originale MISE À NU, met en scène des hommes et des femmes de tous âges, qui dévoilent avec générosité tout sur leur sexualité. Quatre thèmes sont explorés : les fantasmes et les tabous, le désir sexuel, la fidélité sexuelle, ainsi que les premières fois. * Ce soir à 21h sur les ondes de Canal Vie

Coup de cœur d’Anne-Lovely

LANCEMENT : Papagroove lance un nouvel album

Photo courtoisie

On bouge! C’est le mot d’ordre pour ce soir, au lancement du troisième album du groupe Papagroove. Le collectif montréalais de musique afro-funk fusion est reconnu pour son énergie, capable de faire déhancher les plus grandes foules, au son de leur musique. Le nouvel opus The Hunt marie plusieurs musicalités dont l’afrobeat, le funk des années 80, la pop vitaminée et la soul passionnée. Impossible de ne pas aimer! *Débute ce soir 18h au Divan Orange