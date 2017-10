Laissons jouer Drouin

Le camp d’entraînement du Canadien a connu des ratés, mais au moins, ça s’est terminé sur une bonne note. Sans prétendre que ça sent la coupe, j’ai espoir que le Canadien connaîtra une bonne saison et, à mon avis, la grande révélation de la prochaine saison pourrait être Jonathan Drouin.

Je suis très emballé par Drouin. On sait qu’il a du talent, mais il n’a pas encore atteint son énorme potentiel et c’est ça qui m’encourage. Il possède une vision du jeu exceptionnelle et ses habiletés de passeur en font le genre de joueur qui rend les autres meilleurs.

D’ailleurs, le capitaine Max Pacioretty ne tarit pas d’éloges à son endroit et il laisse clairement entendre qu’il souhaite évoluer à sa gauche. Il est même possible qu’après une éternité, on ait enfin réglé le problème de l’absence d’un joueur de centre de premier plan à Montréal.

Drouin est possiblement la solution, mais on doit être patient avec lui, tant du côté des partisans que des médias et évidemment, de l’organisation. Le patineur de 22 ans peut s’améliorer dans les mises en jeu et en défense, mais il a fait des progrès. La clé avec un joueur de son talent est de le laisser jouer, de le laisser s’éclater sur la patinoire.

Ce ne sont pas tous les joueurs qui sont comme Sidney Crosby et qui excellent dans toutes les phases du jeu. Alexander Ovechkin n’a amélioré son jeu défensif qu’au fil des ans.

Des passes géniales

C’est sûr que Drouin fera des erreurs, mais je ne veux pas que son objectif soit de terminer chaque match avec un différentiel de zéro. Je veux le voir créer des choses, ralentir le jeu, déséquilibrer la défense adverse avec ses passes géniales, même si elles sont parfois risquées.

Comme je l’ai déjà dit, j’aurais aimé garder Alexander Radulov, mais à choisir, j’aime mieux Drouin car il a tellement, mais tellement de talent. Je crois que tous les attaquants du Canadien aimeraient jouer avec lui.

Drouin me fait penser à Nicklas Backstrom, des Capitals de Washington. Lorsque tu as un joueur de cette trempe, tu peux relancer n’importe quel attaquant. Drouin donne des options à son entraîneur, Claude Julien, sans compter qu’il aidera l’avantage numérique.

Et Drouin est un joueur de caractère. J’adore son attitude et sa confiance. Ceci dit, je tiens à préciser que le but de cette chronique n’est pas de lui mettre de la pression. Au contraire, je dis tout simplement qu’il faut le laisser jouer en paix, être patient et le laisser se développer. C’est la seule façon de découvrir à quel point son talent est immense. Il ne faut juste pas l’étouffer. Drouin est encore un joueur mésestimé.

Le piège du camp

Je dois vous avouer que depuis que je suis analyste, je me laisse prendre au piège du camp d’entraînement. Voir le Canadien perdre ses six premiers matchs préparatoires m’a inquiété. Gagner les deux derniers matchs a calmé la tempête et les joueurs auront donc moins de distractions dans leur préparation en vue du premier match régulier, jeudi à Buffalo.

Perdre des matchs préparatoires n’est pas dramatique car on oublie souvent que les entraîneurs procèdent à toutes sortes d’expériences, mais ça n’excuse pas le manque d’intensité de certains joueurs, dont Alex Galchenyuk, notamment.

Quant à Carey Price, il nous a habitués à de tièdes performances en septembre avant de mettre le train en marche.

Les six défaites d’affilée ont au moins permis aux nouveaux joueurs de se rendre compte que les gens de Montréal avaient le hockey à cœur.

Maintenant, place aux choses sérieuses. Le Canadien ne peut se permettre un mauvais début de saison.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Las Vegas

Impossible de parler de Las Vegas sans mentionner la terrible tragédie de dimanche soir. C’est vraiment épouvantable et inimaginable ce qui est arrivé. Côté hockey, ça sera l’un des centres d’intérêt de la saison 2017-18 et j’y serai à la fin du mois. J’ai hâte de renouer avec le directeur général George McPhee, pour qui j’ai joué à Washington. Ce qu’on a vu des matchs préparatoires est intéressant. La foule est enthousiaste et je crois qu’il y aura une atmosphère de séries éliminatoires au T-Mobile Arena. Marc-André Fleury ne l’aura pas facile devant le filet des Golden Knights, mais il semble prêt pour ce défi.

Kings et Canucks en Chine

Je vais porter une attention particulière au début de saison des Kings de Los Angeles et des Canucks de Vancouver, qui ont disputé deux matchs préparatoires en Chine. C’est une première intéressante pour la Ligue nationale sur le plan marketing ainsi que pour les joueurs, mais ça me fait penser aux équipes qui ont joué des matchs en Europe par le passé. Traditionnellement, ces équipes ont connu des débuts de saison difficiles.

L’impact de Hischier

Les Devils du New Jersey ont besoin d’un coup de barre et ce sera intéressant de surveiller l’impact qu’aura le Suisse de 18 ans, Nico Hischier, sur cette équipe qui évolue dans la puissante division Métropolitaine. Hischier a tout pour réussir et il a obtenu sept points (quatre buts et trois aides) en quatre matchs préparatoires. Le premier choix du dernier repêchage part favori pour le trophée Calder (meilleure recrue) et on a vu à quel point les jeunes prodiges des dernières années ont changé la donne pour leurs équipes respectives, que ce soit Connor McDavid, Auston Matthews ou Patrick Laine, par exemple.

Le Rocket de Laval

Je ne vois que des points positifs à l’arrivée du club-école du Canadien à Laval. Pour les partisans, ça sera une chance en or de surveiller les espoirs de la Ligue américaine. Quant aux joueurs, ça leur permettra de se familiariser avec la ville de Montréal, ainsi qu’aux attentes. Ils connaîtront davantage la situation du Canadien et ils seront plus suivis par la direction. Le développement a été problématique dans les dernières années et le Rocket permettra à l’état-major du Canadien de mieux évaluer la progression de ses espoirs.