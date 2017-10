Le séminaire : efficace, mais trop peu utilisé

Valérie Cordier-Chemarin - 37e AVENUE

Avez-vous déjà participé à un séminaire organisé par votre entreprise ? Probablement pas. D’après un récent sondage mené auprès de directeurs administratifs et financiers du pays, seulement 5 % des entreprises en organisent une fois par année. Un chiffre très faible, alors que ces rencontres ont de nombreux bienfaits.

Ce type de séminaire peut durer d’une journée à une semaine, et il se déroule en général en dehors des locaux de l’entreprise. Il offre la possibilité aux employés d’assister à des conférences pour améliorer leurs compétences et leurs connaissances, de participer à des activités pour renforcer la cohésion d’équipe, ou de découvrir de nouveaux produits de l’entreprise et d’apprendre à les promouvoir efficacement. Ces rencontres sont des moyens privilégiés de développer l’esprit d’entreprise.

Or, selon l’étude effectuée par Robert Half Management Resources, une firme spécialisée en placement professionnel dans le domaine des technologies, neuf entreprises sur dix n’organisent aucun séminaire. Pourtant, 72 % des directeurs administratifs et financiers interrogés affirment que ces rencontres améliorent le travail d’équipe et le moral des employés. Selon 15 % d’entre eux, elles offrent un environnement favorable à la créativité, et 9 % soutiennent qu’elles favorisent la collaboration entre les différents services de l’entreprise.

Beaucoup de bienfaits qui démontrent que, contrairement à l’idée reçue, les séminaires ne sont pas une perte d’argent et de temps pour les entreprises.