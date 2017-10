Leçon d’humilité

J’ai été malade cette semaine. Je vous rassure, rien de grave. Juste un virus. Ce genre de virus qui arrive de la garderie. Pour ceux qui n’ont pas d’enfants, vous le savez sans doute déjà, mais ce milieu est un camp d’entrainement pour la bactérie.

Pendant toute la semaine vous envoyez votre enfant jouer avec d’autres enfants. Les nez qui coulent et bouches qui toussent (pis pas dans le coude) font partie du quotidien. Donc, par le fait le même, le risque que votre enfant ramène à la maison des virus de tout acabit sont multipliés par genre 800 MILLIONS.

Il faut faire avec. Votre enfant se crée un système immunitaire, pendant que le vôtre teste ses limites. Donc voilà, il y a deux semaines, mon garçon et ma femme étaient aux prises avec un virus. Quelque chose de pas trop clair. Fièvre, mais pas de toux, maux de cœur, mais pas de vomissements, comme si la gastro et la grippe avait eu un enfant illégitime.

Pendant une semaine je m’en suis sauvé. Je voyais ma petite famille se faire mettre KO pendant que moi je tenais le fort. Je tentais de garder les fondations de notre château en place. Un peu de ménage, un peu de réconfort, beaucoup de soupe lipton. Après quelques jours tout rentrait dans l’ordre. Ma femme prenait du mieux et mon petit gars retrouvait sa fougue.

Je me sentais moi même plutôt «badass» d’avoir pu passé par dessus tout ça. J’avais été le «El Patron» de la situation. J’avais vaincu le virus et réussi malgré tout à faire mes shows et mes contrats. J’étais superman.

C’est à ce moment que la vie m’a ramené à l’ordre. S'il y a une chose de «bien» avec la maladie (et là je parle de petit virus) c’est qu’elle nous apprend l’humilité. Alors que je me croyais pratiquement invincible, intouchable, la vie m’a assommé d’un crochet de la droite, dont elle seule à le secret.

En quelques heures, je suis passé de roi du monde à sous-fifre du destin. Pendant plus de 48 heures, j’ai été maintenu au tapis par une force bien au delà de la volonté. Fièvre de champion et courbatures de conquérant.

Couché dans mes draps humidifiés par ma sueur fiévreuse je me suis soudainement souvenu que je n’avais rien compris. Ce n’est pourtant pas la première fois que j'étais malade. J’ai de l’expérience dans le domaine. Et, malgré tout, à chaque fois je me fais prendre au jeu.

Après un certain temps en «santé», je me crois immunisé. Je crois que les virus m’ont oublié et que c’est le début de mes longues vacances.

Mais il n’en est rien. Je suis encore vulnérable, je suis encore humain. C’est peut-être une façon un peu intense d’apprendre, mais c’est quand même efficace. Après 48 heures, j’étais de nouveau sur pied. Avec moins de fièvre, mais beaucoup plus d’humilité.