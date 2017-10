Les Blue Jays ne se prévaudront pas de l'année optionnelle de Bautista

Le directeur général des Blue Jays de Toronto Ross Atkins a confirmé qu’il ne se prévaudra pas de l'année optionnelle du contrat de Jose Bautista, ajoutant qu’il était improbable que le Dominicain revienne avec l’équipe, mardi.

Atkins, qui dressait mardi le bilan de la saison de la formation torontoise, a fait part de sa décision à Bautista.

«Je ne crois pas que c’est une bonne idée de se fermer des portes, a dit le directeur général. Mais selon nos critères pour assembler notre alignement, on croit que c’est improbable qu’il fasse partie du groupe dans le futur. Cela dit, sa carrière est remarquable et son dernier match de la saison nous montre à quel point il a été important pour la ville et l’organisation.»

Le voltigeur deviendrait ainsi joueur autonome.

La saison dernière, Bautista a affiché une moyenne au bâton de .203, sa pire depuis la saison 2005 (,143), alors qu’il n’avait disputé que 11 matchs. Il a également cogné 23 circuits et produit 65 points.