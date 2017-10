Libéraux et péquistes l'ont eu dans l'os...

Alors que les télés n’en avaient que pour Vegas, la Catalogne et la béatification de Julie «notre bien-aimée» Payette, un drame politique de plus haute importance se déroulait à Québec, dans le fief de Sam Hamad, indélogeable durant près de 15 ans.

Hélas, ce qui nous concerne ne trouve pas toujours grâce auprès des contrôleurs aériens de la réalité télévisée.

Pourtant, la victoire écrasante de la CAQ dans Louis-Hébert est un coup de canon dans le ciel morne du Québec. Non seulement elle révèle la colère des électeurs envers le gouvernement Couillard mais indique aussi un rejet des deux vieux partis, le PQ et le PLQ, copains comme cochons au Salon bleu et habitués du sauna constitutionnel depuis 50 ans.

Le PLQ et le PQ n’ont même pas obtenu 20% des voix exprimées. 19 et 16%, exactement. Quant aux révolutionnaires orangina de QS, ça ne vaut même pas la peine d’en parler. Idem pour Option nationale qui prend des airs de club privé...

Pourtant, le PQ ne pouvait profiter d’une meilleure occasion : les libéraux et les caquistes avaient dû changer de candidats à trois semaines du vote.

Mais se présenter en voulant stopper un pipeline dont on ne parle plus, ça fait un peu pas mal perdu... Se dire le parti de l’économie en alignant un fonctionnaire devant une grange bringuebalante, grise comme un boomer, ça n’a rien de très convaincant non plus.

Photo Kathryne Lamontagne

Ex-militant de Québec solidaire, œuvrant au presbytère des Ressources naturelles, Normand Beauregard, aura obtenu à peine un vote sur sept. Pour le pays, l’horizon recule encore un peu plus...

Quant aux inénarrables libéraux, ils l’ont eu dans l’os. Jusqu’à la garde...

Dans ce vote tout y a passé : le salaire des médecins, le bain des vieux, le fric à Bombardier, la commission sur les racistes, la police chez le notaire, etc.

Ce vote est un coup de gueule, une grimace, un doigt d’honneur! Le contribuable, de plus en plus moyen, furieux, écoeuré qu’on se foute lui, a lancé un retentissant : «Quin toué!»

Photo courtoisie

Après l’embardée d’Éric Tétreault, la candidate Ihssane El Ghernati n’avait aucune chance. Aucune. Entre Geneviève et Ihssane, les gens ont choisi Geneviève, la grande brune du nom de Guilbault...

Qu’elle doive accoucher prochainement n’a apparemment pas causé le moindre souci aux électeurs. Après tout, en 2017, la maternité ne doit pas être un handicap...

Le résultat électoral de Louis-Hébert aura sans doute pour effet de provoquer quelques changements au sein du gouvernement.

Jouons le jeu : Moreau aux tourniquets de la Justice, Coiteux chez les illuminati de la Santé, Barrette chez les photocopieurs des Transports, Lessard n’importe où qu’on en parle plus, Thériault à la banque de l’Agriculture, Vallée avec les zombies de l’Environnement, Heurtel chez les momies municipales, etc...

N'importe quoi pourrait nous divertir. En attendant la suite, la scène finale en 2018...