Moins de ventes aux mineurs dans les dépanneurs

Chaque année, les inspecteurs du ministère de la Santé visitent les dépanneurs et épiceries pour vérifier s’ils respectent la loi qui leur interdit de vendre du tabac aux moins de 18 ans. Un client mystère mineur se présente donc dans le dépanneur et demande des cigarettes.

Si la vente est conclue, les amendes peuvent être très sévères pour les détaillants. À la première infraction, elles peuvent varier de 2500 $ à 62 500 $ et en cas de récidive de 5000 $ à 125 000 $, en plus d’une suspension de leur permis de vente de produits du tabac pendant trois mois.

« C’est la première fois que l’on réussit à dépasser le cap des 90 % de réussite, c’est du jamais-vu. Quand on sait qu’il y a environ 10 ans, on avait seulement 50 à 55 %, on peut souligner le travail des détaillants », se réjouit Yves Servais, directeur général de l’Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec (AMDEQ).