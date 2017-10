Plus de 9500 constats d'infraction pour le cellulaire au volant

Les policiers d’un peu partout au Québec ont remis plus de 9 500 constats, surtout pour l’utilisation du cellulaire au volant, lors de l’opération Distraction, qui avait lieu du 22 au 28 septembre dernier.



La Sûreté du Québec et Contrôle Routier Québec menaient d'ailleurs une intervention de surveillance à Québec et Lévis mercredi dernier, à bord d’un autobus.



La SQ, le Service de police de la Ville de Montréal, l’Association des directeurs de police du Québec, le Service de police de la Ville de Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, incluant Contrôle routier Québec, ont conjointement travaillé à cette opération.



Depuis le début de l’année, la Sûreté du Québec a émis 762 constats d’infraction pour l’usage du cellulaire au volant pour la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Une infraction qui vaut une contravention de 127$ et quatre points d’inaptitude.