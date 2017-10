Québec prêt à taxer Netflix

Malgré l’entente d’Ottawa avec Netflix, le gouvernement Couillard se dit prêt à imposer la TVQ au géant américain.

À LIRE AUSSI : Tir groupé contre l’accord avec Netflix

«Le service offert par Netflix est un service qui est taxable, qui est à l’intérieur de l’assiette fiscale, a rappelé le ministre des Finances, Carlos Leitao, mardi matin. Donc, pas question, pour nous, d’abdiquer quoi que ce soit. C’est toujours taxable. Nous avons toujours l’intention de continuer à faire nos démarches pour que cette taxe-là soit perçue.»



La semaine dernière, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a annoncé que le gouvernement fédéral n’obligera pas Netflix à imposer la TPS, dans le cadre d’une entente où le diffuseur de contenu vidéo s’engage à investir 500 millions$ au Canada sur cinq ans.



Si Québec souhaite aller de l’avant avec la perception de la TVQ, le ministre Leitao reconnaît toutefois que son gouvernement doit se fier sur la collaboration de l’entreprise, dont le siège social se trouve hors de sa juridiction.



«La taxe de vente doit être perçue par l’organisme ou l’entreprise qui fournit, qui vend le service, dit Carlos Leitao. Donc, nous, on doit avoir la collaboration et la participation de l’entreprise qui fournit ces services-là.»



Plus de détails à suivre...