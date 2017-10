Quel avenir pour le courriel ?

Valérie Cordier-Chemarin - 37e AVENUE

Le courriel restera-t-il le moyen de communication principal dans les prochaines années ? D’après un récent sondage réalisé par Robert Half Technology, une firme spécialisée en placement professionnel dans le domaine des technologies, son règne tire à sa fin !

Pas de panique, les habitudes de travail ne changeront pas du jour au lendemain ! En effet, jusqu’en 2020, le courriel restera l’outil de communication en entreprise par excellence, selon 68 % des directeurs de systèmes d’information et 48 % des employés de bureau. Ensuite, il cédera la place à la messagerie instantanée et, pour les cadres, à des rencontres en personne, selon les sondés.

La messagerie instantanée remplacera le courriel

La messagerie instantanée est actuellement privilégiée par 20 % des professionnels. Selon eux, son atout est son instantanéité : pour 73 % des sondés, ce moyen de communication permet d’obtenir des réponses plus rapides que les courriels. Quant à 83 % des utilisateurs, ils s’attendent à recevoir une réponse immédiatement après l’envoi.

L’efficacité est dans la rencontre

Toujours selon le sondage, le moyen le plus efficace pour gérer des dossiers, élaborer des stratégies et réaliser des suivis reste la rencontre formelle pour 47 % des professionnels, suivi du courriel à 24 %, de la messagerie instantanée à 13 % et les appels téléphoniques à 8 %. Des statistiques appelées à changer !