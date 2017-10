Réforme fiscale : la FTQ se range derrière le ministre Morneau

OTTAWA – La Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) s’est prononcée mardi en faveur de la réforme fiscale mise de l’avant par le ministre fédéral des Finances Bill Morneau.

«Pour la FTQ, c'est une question d'équité; tous doivent payer leur juste part d'impôt», a fait savoir le secrétaire général de la centrale syndicale, Serge Cadieux.

Dans un mémoire déposé lundi , la FTQ applaudit notamment la volonté fédérale de limiter le partage des revenus d’entreprises aux membres d’une même famille et celle d’éliminer le report de l’impôt pour les mieux nantis qui font des placements par le biais de leur entreprise.

Le syndicat considère néanmoins que le fédéral doit être plus sévère dans sa lutte contre les échappatoires et les avantages fiscaux. «C’est un début, a indiqué M. Cadieux. Le gouvernement doit poursuivre sa réflexion sur la fiscalité des entreprises. Ce qui veut dire instaurer un impôt minimum pour les grandes entreprises, imposer à 100 % les gains en capital, instaurer une taxe sur le capital financier non productif et lutter contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux.»

Le ministre Morneau fait face à un barrage de critiques depuis la présentation cet été de son projet de réforme. L’opposition conservatrice à Ottawa estime entre autres que le gouvernement s’en prend injustement aux petits entrepreneurs, aux médecins et aux agriculteurs qui profitent du système fiscal actuel.