Un festival pour les amoureux des huîtres aura lieu ce mois-ci

Les amateurs les aiment avec un peu de jus citron, avec une mignonette ou encore avec un peu de sauce piquante... Les huîtres sont bonnes à toutes les sauces.

Et quand la poissonnerie La Mer organise un festival dédié entièrement à ces merveilles, personne ne tient en place.

Une publication partagée par La Mer (@poissonnerielamer) le 18 Juin 2016 à 6h03 PDT

Le 21 octobre, de 12h à 21h, aura lieu la 5e édition du Oystoberfest où de nombreux oyster lovers se réuniront pour un grand festin et y découvrir des nouveaux produits.

Deux forfaits sont disponibles lors de cette journée. Celui à 10$ incluant l'entrée sur le site vous offre une assiette de 12 huîtres et le plus onéreux à 79$ vous donne accès à la section VIP où vous pourrez déguster des huîtres à volonté.

Une publication partagée par La Mer (@poissonnerielamer) le 25 Nov. 2015 à 8h57 PST

Sur place : animations, DJ, concours d’ouverture d’huîtres, démonstrations et plus encore. Encerclez la date dans votre agenda et passez le mot!

Vous pouvez vous procurer les billets en boutique directement.

Poissonnerie La Mer

1840 boul. René-Lévesque Est