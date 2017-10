La consultation sur le racisme systémique a nui, affirment deux libéraux

La consultation sur le racisme systémique a nui au Parti libéral auprès des électeurs de Louis-Hébert, selon deux députés libéraux du caucus de Québec.

Une «belle claque sur la gueule», affirme le député Patrick Huot, un «coup de tonnerre», estime le leader parlementaire Jean-Marc Fournier: l’écrasante victoire de la CAQ lors de l’élection partielle a fait mal aux libéraux, qui assurent avoir «entendu le message» lancé lundi soir par la population.



Mais quel message? À en croire le député de Vanier-Les Rivières Patrick Huot, les questions touchant à la «discrimination» et au «racisme» font partie des critiques formulées par les citoyens de sa circonscription envers le gouvernement. «C’est des choses dont les gens nous parlent beaucoup», dit-il.



«Les gens ont un malaise. Ils comprennent peut-être mal où on s’en va. Il y a un problème au Québec quand on dit que les immigrants ont un taux de chômage deux fois plus élevé, il y a un problème qu’il faut régler», a-t-il poursuivi. Le député Huot concède que le gouvernement devrait peut-être «adapter le solution» ou mieux «communiquer le processus».



Même son de cloche du côté du député de Portneuf, Michel Matte, qui soutient que la consultation sur le racisme systémique initiée par le gouvernement n’est pas une «priorité dans le milieu francophone» et qu’elle est mal reçue par ses commettants. «Nous, ça passe pas», a-t-il lancé.



La ministre Kathleen Weil refuse d’affirmer que sa consultation ait pu jouer un rôle dans cette élection. Elle reconnaît toutefois que le sujet soulève une «sensibilité» dans la région de Québec et qu’il importe de «redoubler d’efforts» afin de mieux faire connaître cette démarche. «Une chose que je sais, c’est qu’il y a un enjeu de communication, je crois bien», a-t-elle commenté.



Analyser le message

À l’instar de plusieurs de ses collègues, le ministre responsable de la Capitale-Nationale a assuré avoir «compris le message» provenant de Louis-Hébert. Un message «très fort», a lancé François Blais, sans toutefois être en mesure de préciser ce dernier. «On va faire nos analyses et on va les garder pour nous», a-t-il résumé.



Même son de cloche chez le leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier, qui souhaite évaluer «une ou les raisons qui motivent ce résultat-là». «Quel est le message ? Je veux simplement me donner la possibilité d’avoir une réflexion», a-t-il déclaré.



Message de changement

Pour les partis d’opposition, le message envoyé par les électeurs de Louis-Hébert en est un de changement. À la CAQ, l’élection de la candidate Geneviève Guilbault au sein de ce château-fort libéral signifie que «tout est possible». «Si les choses restent comme elles sont actuellement, la CAQ pourrait gagner partout au Québec», a déclaré le chef François Legault.



Pour le Parti québécois, ce scrutin témoigne de l’«effondrement libéral». «À 12 mois de l’élection générale, on est dans cette phase du changement. Et la question est : Qui va bien représenter le changement? Est-ce que ça va être le Parti québécois ou la CAQ?», a commenté le chef Jean-François Lisée, dont le candidat a terminé en troisième place.