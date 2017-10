MONDOU, Rosaire



À l’Hôpital Sainte-Croix de Drummondville, le 1er octobre 2017, est décédé à l’âge de 92 ans, M. Rosaire Mondou, époux de Mme Rachel Véronneau, demeurant à St-Gérard.M. Rosaire Mondou laisse dans le deuil, outre son épouse Rachel, ses enfants: Jacques, Lise, Raymonde, Alain, Marielle, Luc, Jocelyn, feu Pierre, leur conjoint(e), ses 12 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants, une arrière-arrière-petite-fille, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s au salon:105, PRINCIPALE, YAMASKAdimanche le 8 octobre de 19h à 21h et le jour des funérailles à compter de 11h. Les funérailles auront lieu le lundi 9 octobre 2017 à 15h en l’église St-Michel d'Yamaska, suivra l'inhumation au cimetière de St-Gérard.Tél. 450-789-2373