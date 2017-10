JACQUES, Marcel



À Laval, le 29 septembre 2017, à l’âge de 76 ans, est décédé M. Marcel Jacques, époux de Mme Ghislaine Pauzé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Stéphane Cloutier), son fils Louis-Philippe (Chantal Goulet), six petits-enfants, sa soeur Solange, son frère Jean-Claude, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈREle lundi 9 octobre de 13h à 17h. Une réunion de prières aura lieu le jour même au salon à 16h30.