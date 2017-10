LAMOUREUX, Pierre



À son domicile, paisiblement, le 24 septembre 2017, est décédé à l’âge de 60 ans, M. Pierre Lamoureux, conjoint de Mme Lynda Paré et demeurant à Sorel-Tracy.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Lynda, sa fille Fanny (Stéphane Domingue), ses petits-enfants: Shayne, Chase et Stéfania; Frédérick Pelletier, sa belle-mère Josette Gauthier (feu Alphée Paré), ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Jean (Nathalie), Bruno (Diane), Nancy (Maurice) et leur fille Charlie, ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents et amis dont Manon, Michel, Nathalie et leurs familles.La famille de M. Pierre Lamoureux recevra les condoléances au salon Gilbert Mandeville & Fils le vendredi 6 octobre 2017 de 16h à 20h. Un hommage aura lieu au salon le jour même à 19h45.La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC ainsi que le service d’oncologie de l’Hôtel-Dieu de Sorel pour les bons soins prodigués.Des dons faits en sa mémoire, à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.912, CH. ST-ROCH, SOREL-TRACY, J3R 3K5Tél. 450-743-3607www.salonsmandeville.com