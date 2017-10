LATREILLE, Reina

(née Carrière)



De Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 27 septembre 2017, à l’âge de 81 ans, est décédée Mme Reina Carrière, épouse de Claude Latreille et mère de feu Yvon Latreille.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Jacques), Michel (feu Anne), Élaine et Pierre (Nancy) ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Willie Carrière et sa soeur Marguerite Carrière, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 7 octobre à 11h en l’église Sainte-Marthe, 3101 rue de l’Église, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances dès 10h en l’église même.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.