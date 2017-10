1400 litres de lait maternel perdus

Bien que la tendance soit à l’amélioration, Héma-Québec doit toujours jeter, en 2017, au moins deux fois plus de lait (17,6 %) que l’objectif qu’elle s’était fixé au départ (8 %).

Pour recueillir le lait maternel, destiné aux bébés prématurés de 32 semaines et moins, Héma-Québec compte sur une armada de mamans bénévoles qui ont récemment donné naissance et qui ont un surplus de lait.

Selon Héma-Québec, une part importante du lait est jetée en raison d’une contamination bactériologique à la source. « Lorsqu’on constate qu’il y a un enjeu avec les donneuses, on communique avec elles », a indiqué Laurent-Paul Ménard, porte-parole chez Héma-Québec.

L’organisme a aussi connu des problèmes d’équipement et de recrutement de donneuses. Il reconnaît d’ailleurs que la situation n’est pas optimale. « On est encore dans une courbe d’apprentissage », a dit M. Ménard.

« L’objectif à atteindre, c’est de répondre aux besoins de tous les grands prématurés de 32 semaines et moins. Aux dernières nouvelles, on était à 29 semaines. Est-ce qu’on a atteint l’altitude de croisière ? La réponse, c’est non », a-t-il ajouté.