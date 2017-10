MARQUIS, Roland



À Laval , le 23 septembre 2017, à l’âge de 85 ans, est décédé Monsieur Roland Marquis, époux de Madame Lucile Bernier.Outre épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Richard (Jocelyne), Manon (Richard) et Daniel (Louise), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, Suzanne Bédard ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 octobre 2017 de 10h à 11h complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.