BOUCHARD, Marjolaine



Le 1er octobre 2017, est décédée au CIUSSS Saguenay Lac St-Jean Hôpital de Chicoutimi, à l’âge de 69 ans, dame Marjolaine Bouchard, épouse de M. Léonil Boudreault, demeurant à La Baie. Elle était la fille de feu dame Jacqueline Perron et de feu M. Ronald Bouchard.Outre son époux, la défunte laisse dans le deuil ses enfants: Jimmy (Nancy Caron), Sébastien (Mireille Thomas), Jonathan (Mireille Vallée); ses petits-enfants: Fanny, Zakary, Karyanne, Audrey, Vicky, Kevin et Angéla ; ses frères et soeurs: feu Jocelyne (André Label), feu Michel, feu Pauline (feu Raymond Dalcour), feu André (Ghislaine Richer), Colette (feu Jean-Guy Poirier), Manon (François Galleger), Diane (Réjean Neault), feu Jean-Marie, Roger; Sylvie (Miguel Alméda), Gilles (Lyne Adam); sa belle-mère, la 2e épouse de son père: Micheline Delcourt (Raymond Perreault); ses beaux-frères et belles-soeurs: Nicole (Gérard Gagné), Micheline (Réjean Pelletier), Raynald, feu Christianne (Jocelyn Ouellet), Sylvain (Sylvie Mathieu), Johanne (Harold Girard), sa grande amie Mariette ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille accueillera les parents et ami(e)s le samedi 7 octobre 2017 à compter de 11h à la1091, AVENUE MATHIEU(angle 2e Rue)LA BAIETél: (418) 697-1285 * Téléc : (418) 697-7875Courriel : coopdufjord@bellnet.caLa célébration de la Parole aura lieu ce même samedi à 16h à la Coopérative funéraire du Fjord.Pour les personnes désireuses d’offrir des dons, une personne bénévole de Diabète Saguenay sera présente au salon afin de les recueillir.visitez notre site internet www.fjord.coop.