LÉONARD DUPRAS, Solange



Au C.I.S.S.S. des Laurentides, à Lachute, le 30 septembre 2017, est décédée à l’âge de 85 ans, Mme Solange Dupras, épouse de feu Dr Charles Léonard, autrefois de St-Hermas.Prédécédée par son fils Michel, elle laisse dans le deuil son fils Daniel (Martine Sanscartier), ses petits-fils David (Sophie), Pierre-Marc (Karine) et Mathieu (Stéphanie), ses arrière-petites-filles Ayana et Charlotte. Elle était la soeur de: feu Réjean (Marsha Williams), feu Pierre-Paul (Barbara Ayhing), feu Lucette (feu Lucien Guilbault), feu André (Florence Langlois), Nicole (Raymond Sanscartier), feu Céline (Maurice Lajeunesse), Réjeanne (Hubert Hanneman), Angèle (Richard Doucet), feu Gérald (Lorraine Gallant), Sylvianne et de Gaétane (Adolf Schuler). Elle laisse également ses neveux et nièces ainsi que sa très grande confidente et amie Monique Laforêt.La famille accueillera parents et ami(e)s afin de recevoir les marques de sympathie, le vendredi 6 octobre 2017 de 11 heures à 13h30 au:395 RUE GRÂCELACHUTE (QUÉBEC) J8H 1M3www.salonrolandmenard.netLes funérailles suivront à 14 heures en l’église de St-Hermas, 4291 rue Lalande, Saint-Hermas, Mirabel (Québec) J7N 2Z4.Des dons à la Fondation de l'Hôpital de Lachute seraient appréciés.notre_fondation.html