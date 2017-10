DAOUST, Jean-Pierre



À Sainte-Agathe-des-Monts, le dimanche 1er octobre 2017 est décédé, à l'âge de 79 ans, M. Jean-Pierre Daoust, époux de Mme Huguette Normand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (Roland Guay), Stéphane (Martine Larivière, son fils Yannick Cyr), Patrice et Rolande Bigras, ses petits-enfants; Dany Guay (Nina), Billy Guay (Sabrina), Shany Guay et Florence Daoust, son frère Michel (Monique L'Écuyer), ses soeurs Lise (Bernard Brunet) et Micheline (Rémi Clavel) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 octobre 2017 de 14h à 17h au complexe funéraire2480 BOUL. DU CURÉ-LABELLEPRÉVOSTAu lieu de fleurs, des dons à l'Association des maladies pulmonaires seraient appréciés.