BOUCHARD, Fernand



De Ste-Thérèse, le 2 octobre 2017, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Fernand Bouchard, époux de feu Mme Irène Dalpé.Il laisse dans le deuil ses enfants André et Jacques (Sylvie), ses petits-enfants Caroline et Patrice, sa belle-soeur Germaine Dalpé, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈREle jeudi 5 octobre de 10h à 12h. Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h30 au salon, suivie de l'inhumation au cimetière Repos St-François d'Assise.