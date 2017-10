TURCOTTE, Forest



À Saint-Lambert, le 25 septembre 2017, à l’âge de 99 ans, est décédé monsieur Forest Turcotte, époux de feu Gemma Thibault, fils de feu Reine Caron et de feu Léonidas Turcotte.Il laisse dans le deuil ses enfants: Fernand (Gigi St-Laurent), Marc-André (Nohemi Gutierrez-Chavez), Mireille; ses petits-enfants: Colin, Sandrine (Olivier Niquet), Martin (Maude Lajoie), Pierre-Emmanuel (Véronique Lavallée-Caron) et Renaud (Evelyne Bouchard); ses arrière-petits-fils: Victor, Clovis, Nicolas, Simon, Ludovic et Dimitri. Il était le frère de feu Joffre « Bobby » (Bibiane) et de feu Gaëtan (Gaëtane). Il laisse également dans le deuil les membres des famille Thibault et Pednault ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis.La famille sera présente à la:le samedi 7 octobre dès 9h jusqu’au service religieux qui sera célébré en l’église Immaculée-Conception (320, rue Mère-Teresa, Sherbrooke J1H 2J5) à 11h suivie de l’inhumation au cimetière St-Michel.