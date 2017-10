ROCHELEAU DESROSIERS

Jeannine



À Montréal, le 28 septembre 2017, à l’âge de 84 ans, est décédée Mme Jeannine Rocheleau, épouse de feu Roland Desrosiers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Murielle, Michel (Manon Carrière), Pierre (Danielle Carrière) et Sylvain (Maryse Gauthier), ses petits-enfants Hugo, Mathieu, Émilie, Jean-Philippe et Laurence, ses arrière-petits-enfants Rémi, Béatrice et Loïc ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 octobre 2017 dès 10h à la paroisse Saint-Jean-de-Matha, au 2700 rue Allard à Montréal. Les funérailles seront célébrées à 11h, ce même jour à la paroisse Saint-Jean-de-Matha, et de là au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Yvon-Brunet pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié en la mémoire de Jeannine Rocheleau.