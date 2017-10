GILLET AUDET, Leda



À Laval, le 12 septembre 2017, est décédée Mme Leda Gillet Audet, épouse de feu M. Maurice Audet.Elle laisse dans le deuil, ses enfants, Françoise (Gilles Cuerrier), Lorraine (Richard Morin), Carmen (Barna Pogany), Paul et Pauline (Luc Favreau), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces.Des dons peuvent être faits à la Fondation des maladies mentales en sa mémoire, une fondation qui lui tenait à coeur.La famille recevra vos condoléances le samedi 7 octobre de 13h à 17h30, suivi d'une célébration en la chapelle du complexe