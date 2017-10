AREL, Charles



À Montréal, le 30 septembre, à l’âge de 97 ans, est décédé Charles Arel, veuf de Lucienne Cyr.Il laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Gisèle), Lucie, Candide (Henri), Jacques (Françoise), Monic (Robert) et Normand; ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi qu’autres parents et amis.Il sera exposé au:15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1www.cimetieremontroyal.comdimanche le 8 octobre de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures ainsi que lundi 9 octobre de 9 à 11 heures suivi des funérailles en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Socitété Alzheimer de Montréal.