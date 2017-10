BOULET, Jeanne (Falardeau)



À Montréal, le jeudi 28 septembre 2017 est décédée, à l'âge de 92 ans, Jeanne Boulet, épouse de feu Sylvio Falardeau et mère de feu Jacques et Jean Farladeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Renald (Monique), Danièle, Dyane (Bobby), ses petits-enfants, Marilyne, Corinne, Christian, Pierre, Geneviève, Léonard, Nicolas et Alexandre, ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 7 octobre 2017 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.