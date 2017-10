PRUNEAU, Bernard



De Terrebonne, le 1er octobre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Bernard Pruneau, époux de Mme Doris Allard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants feu Daniel, Alain (Danielle) et Brigite (Nolin), ses petits-enfants Kevin, Andy, Marc-André et feu Sonia, ses arrière-petits-enfants Xavier, Ariel et Samuel, sa soeur Marguerite, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au:418, BOUL LABELLEROSEMÈREle vendredi 6 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 7 octobre dès 12h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur, ce jour même, au salon, à 16h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.